Цены в украинских магазинах продолжают меняться – часть продуктов дорожает неустанно. В ближайшие месяцы в Украине ожидается длительная тенденция роста стоимости отдельных продуктов, в частности сала, овощей и определенного вида мяса. Записывается рекордная цена для сала, в особенности по сопоставлению с другими видами мяса.
Об этом предупредил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире "Завтрака".
Говядина может стать самым дорогим видом мяса из-за осложнений на украинском рынке, вызванных войной и сложными условиями содержания скота.
По прогнозам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, цены на овощи будут расти до 7% ежемесячно. Эксперт объясняет, что это связано с ростом цен на электроэнергию, влияющей на условия хранения овощей.
Гавриленко также указывает на то, что из-за физически меньшего объема сальных пород свиней в стране по сравнению с мясными, цены на сало могут расти более высокими темпами, хотя качество его может быть ниже.
Недавно в Украине также зафиксирован рост цены на отдельные овощи, например, свекла, которая за одну неделю поднялась до рекордных 16 гривен по сравнению с начальными 10-11 гривнами во второй декаде января. Повышение цен также произошло на фрукты, такие как виноград, мандарины и бананы в декабре-январе.
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Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.
Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.
Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.