Недавно в Украине также зафиксирован рост цены на отдельные продукты - цены на часть продуктов продолжат расти.

Цены в украинских магазинах продолжают меняться – часть продуктов дорожает неустанно. В ближайшие месяцы в Украине ожидается длительная тенденция роста стоимости отдельных продуктов, в частности сала, овощей и определенного вида мяса. Записывается рекордная цена для сала, в особенности по сопоставлению с другими видами мяса.

Об этом предупредил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире "Завтрака".

Говядина может стать самым дорогим видом мяса из-за осложнений на украинском рынке, вызванных войной и сложными условиями содержания скота.

По прогнозам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, цены на овощи будут расти до 7% ежемесячно. Эксперт объясняет, что это связано с ростом цен на электроэнергию, влияющей на условия хранения овощей.

Гавриленко также указывает на то, что из-за физически меньшего объема сальных пород свиней в стране по сравнению с мясными, цены на сало могут расти более высокими темпами, хотя качество его может быть ниже.

Недавно в Украине также зафиксирован рост цены на отдельные овощи, например, свекла, которая за одну неделю поднялась до рекордных 16 гривен по сравнению с начальными 10-11 гривнами во второй декаде января. Повышение цен также произошло на фрукты, такие как виноград, мандарины и бананы в декабре-январе.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

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