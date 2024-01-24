На ще один вид грошової допомоги тепер мають право українці, з’явилися подробиці, де і хто може її отримати.

Про нову грошову допомогу розповіли в Мінреінтеграції України, пише Politeka.net. Як повідомляється, Міністерство та міжнародна організація ACTED розпочинають нову програму з гуманітарної підтримки населення України, що постраждало від війни.

«Проєкт фінансується Урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) та реалізовується міжнародною неурядовою організацією ACTED в Україні», - повідомили в Мінреінтеграції.

Проєкт орієнтований на ВПО та постраждалих від військового конфлікту людей, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях України, а також на тимчасово окупованих територіях.

Окрім грошової допомоги передбачаєтсья надання продовольчої допомоги, допомоги з відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною.

Грошова ж допомога становитиме 3600 гривень на особу на місяць.

Виплачуватиметься ця грошова допомога одним платежем у розмірі 10 800 гривень для покриття тримісячних потреб ВПО та постраждалих від конфлікту осіб.

Проєкт триватиме до кінця цього року. Також названо області, де діятиме проєкт. А саме у Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Закарпатській та Житомирській.

Додамо, в Україні нараховується 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 3,6 млн з них стали переселенцями після 24 лютого 2022 року.

Майже половина ВПО не отримують передбачених державою виплат.

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