На еще один вид денежной помощи теперь имеют право украинцы, появились подробности, где и кто может ее получить.

О новой денежной помощи рассказали в Минреинтеграции Украины, пишет Politeka.net.

Как сообщается, Министерство и международная организация ACTED приступают к новой программе по гуманитарной поддержке населения Украины, пострадавшего от войны.

"Проект финансируется Правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) и реализуется международной неправительственной организацией ACTED в Украине", - сообщили в Минреинтеграции.

Проект ориентирован на ВПЛ и пострадавших от военного конфликта людей, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях Украины, а также на временно оккупированных территориях.

Кроме денежной помощи предусматривается предоставление продовольственной помощи, пособия по восстановлению жилья, экономическому восстановлению, обеспечению водой, санитарией и гигиеной.

Денежная же помощь будет составлять 3600 гривен на человека в месяц.

Выплачиваться эта денежная помощь одним платежом в размере 10 800 гривен для покрытия трехмесячных потребностей ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц.

Проект продлится до конца этого года. Также названы области, где будет действовать проект. А именно в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Запорожской, Закарпатской и Житомирской.

Добавим, в Украине насчитывается 4,9 млн. внутренне перемещенных лиц, 3,6 млн. из них стали переселенцами после 24 февраля 2022 года.

Почти половина ВПЛ не получают предусмотренные государством выплаты.

Последние новости Украины:

Денежная помощь оказывается в течение трех месяцев – кто получит "зимнюю выплату".

Также сообщалось, что украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Кроме того, Politeka сообщала, кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.