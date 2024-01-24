Міністерство формує категорію громадян, яка найбільше потребує грошової допомоги, а гуманітарні партнери спрямовують кошти для допомоги цим сім'ям.

Різноманітна грошова допомога надається українцям, які потребують фінансової підтримки. UNICEF у співпраці з Міністерством соціальної політики продовжує надавати грошову допомогу українцям, приділяючи увагу родинам, що проживають на конкретних територіях. Про це детальныше повідомила пресслужба міністерства.

Міністерство формує категорію громадян, яка найбільше потребує грошової допомоги, виходячи з реєстрів, а гуманітарні партнери спрямовують кошти для допомоги цим сім'ям.

Серед категорій сімей, які можуть претендувати на грошову допомогу, визначено малозабезпечені сім'ї з дітьми, де є дитина з інвалідністю віком до 18 років, а також малозабезпечені багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

Розміри грошової допомоги становлять 3 600 гривень на кожного дорослого та 6 660 гривень на кожну дитину. Ці виплати надаються одноразово від UNICEF.

Завдяки міжнародним партнерам, грошова допомога надається тим, хто критично її потребує, і це здійснюється без збільшення фінансового тягаря на державний бюджет. До цього часу вже отримали грошову допомогу 4 755 українських родин, на загальну суму 316 мільйонів гривень, хоча за планом ця сума повинна була складати 333 мільйони гривень.

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