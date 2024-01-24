Министерство формирует категорию граждан, наиболее нуждающуюся в денежной помощи, а гуманитарные партнеры направляют средства для помощи этим семьям.

Разнообразная денежная помощь предоставляется украинцам, нуждающимся в финансовой поддержке. UNICEF в сотрудничестве с Министерством социальной политики продолжает оказывать денежную помощь украинцам, уделяя внимание семьям, проживающим на конкретных территориях. Об этом подробнее сообщила пресс-служба министерства.

Министерство формирует категорию граждан, наиболее нуждающуюся в денежной помощи, исходя из реестров, а гуманитарные партнеры направляют средства для помощи этим семьям.

Среди категорий семей, которые могут претендовать на денежную помощь, определены малообеспеченные семьи с детьми, где есть ребенок с инвалидностью до 18 лет, а также малообеспеченные многодетные семьи с детьми до 18 лет, не получающие иных выплат от международных организаций. .

Размеры денежной помощи составляют 3600 гривен на каждого взрослого и 6660 гривен на каждого ребенка. Эти выплаты предоставляются единовременно от UNICEF.

Благодаря международным партнерам, денежная помощь предоставляется тем, кто критически нуждается, и это осуществляется без увеличения финансового бремени на государственный бюджет. К этому времени уже получили денежную помощь 4755 украинских семей, на общую сумму 316 миллионов гривен, хотя по плану эта сумма должна была составлять 333 миллиона гривен.

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