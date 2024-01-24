Ціни на молокопродукти продовжать зростати, доки виробники не вирівняють економічний баланс через подорожчання сировини.

В Україні спостерігається поступове зростання ціни на молочні продукти, і за даними аналітиків, така тенденція буде тривати ще доволі довго. Кілька видів молочних товарів очікують зміни у вартості. Зокрема, їх ціни можуть підвищиться вже наприкінці зими.

Експерти повідомляють, що ціни на свіжі молокопродукти продовжать зростати, поки виробники не вирівняють економічний баланс через здорожчання сировини. Таким чином, до весни деякі види продукції можуть подорожчати на додаткові 5-7%. Це стосується сметани, молока, кефіру та кисломолочного сиру.

Попри умови збільшення вартості, експорт свіжих молочних продуктів минулого року постійно зростав. Проте експерти не можуть дати точний прогноз щодо подальшого значущого зростання ціни через обмежену географію експорту.

У 2023 році експорт свіжих молокопродуктів збільшився на 36%. Аналітики зауважують, що імпортні молочні товари не були вигідними до четвертого кварталу. Це призвело до скорочення закупівель продуктів на зовнішньому ринку на чверть.

"Однак у зв'язку із значущим зростанням цін на вітчизняні молокопродукти в останні місяці, імпорт може помітно збільшитися в першому кварталі 2024 року", — узагальнюють експерти.

Нагадаємо, що в Україні ціни на більшість видів круп планується поступово стабілізувати протягом наступного року. За даними експертів, збільшилися посівні площі під ці товари, і наразі на ринку вже спостерігається надлишок продуктів.

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