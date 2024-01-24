Цены на молокопродукты продолжат расти, пока производители не выровняют экономический баланс из-за удорожания сырья.

В Украине наблюдается постепенное повышение цены на молочные продукты, и по данным аналитиков, такая тенденция будет продолжаться еще долго. Несколько видов молочных продуктов ожидают конфигурации в стоимости. В частности, их цены могут повыситься уже в конце зимы.

Эксперты сообщают, что цены на свежие молокопродукты продолжат расти, пока производители не выровняют экономический баланс из-за удорожания сырья. Таким образом, к весне некоторые виды продукции могут подорожать дополнительные 5-7%. Это касается сметаны, молока, кефира и кисломолочного творога.

Несмотря на увеличение стоимости, экспорт свежих молочных продуктов в прошлом году постоянно рос. Однако эксперты не могут дать точный прогноз по дальнейшему значимому росту цены из-за ограниченной географии экспорта.

В 2023 г. экспорт свежих молокопродуктов увеличился на 36%. Аналитики отмечают, что импортные молочные товары не были выгодны четвертому кварталу. Это привело к сокращению закупок продуктов на внешнем рынке на четверть.

"Однако в связи со значительным ростом цен на отечественные молокопродукты в последние месяцы импорт может заметно увеличиться в первом квартале 2024 года", - обобщают эксперты.

Напомним, что в Украине цены на большинство видов круп планируется постепенно стабилизировать в течение следующего года. По данным экспертов, увеличились посевные площади под эти товары, и на рынке уже наблюдается избыток продуктов.

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