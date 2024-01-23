У першій декаді січня імпортна продукція коштувала на 18-20% вище, аніж торік, а вітчизнянп на 40% перевищила торішню ціну.

Ціни на деякі товари на ринку продовжують зростати з ряду причин. Один із овочів, який подорожчав, - це огірок. Експерт Тетяна Попович розповіла українцям, що буде з цінами та чи загрожує Україні дефіцит овочу.

Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції, що у першій декаді січня імпортні огірки коштували 67-80 гривень, що на 18-20% вище, ніж минулого року. А вітчизняний тепличний огірок коштував 158-160 гривень, що перевищує торішню ціну на 40%.

Експерт вказує, що наразі не варто очікувати негативний сценарій щодо цін на огірки, оскільки ця ситуація є сезонною і не призведе до подальшого дефіциту товару.

Попович стверджує, що здорожчання продукції сталося через витрати на виробництво, імпорт з Туреччини, попит та пропозицію взимку, а також погодні умови. Зазначається, що середином січня ціни на огірки вже знизилися на 15-20% через потепління.

За даними "Мінфін", наразі найдорожчими є довгоплідні огірки за 139 гривень, тоді як "огірки тепличні" продаються за 59,90 гривень.

Нагадаємо, в період грудня-січня в Україні відбулось здорожчання на певну категорію продуктів. Серед яких є фрукти, а саме виноград, мандарини та банани. Найбільший ріст цін стався на виноград. Він за один місяць подорожчав зі 180 до 232 гривень в середньому.

Джерело: Телеграф.

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