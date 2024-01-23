В первой декаде января импортная продукция стоила на 18-20% выше, чем в прошлом году, а отечественная на 40% превысила прошлогоднюю цену.

Цены на некоторые товары на рынке продолжают расти по ряду причин. Один из подорожавших овощей - это огурец. Эксперт Татьяна Попович рассказала украинцам, что будет с ценами и угрожает ли Украине дефицит овоща.

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции, в первой декаде января импортные огурцы стоили 67-80 гривен, что на 18-20% выше, чем в прошлом году. А отечественный тепличный огурец стоил 158-160 гривен, что превышает прошлогоднюю цену на 40%.

Эксперт указывает, что пока не стоит ожидать негативного сценария по ценам на огурцы, поскольку эта ситуация сезонная и не приведет к дальнейшему дефициту товара.

Попович утверждает, что подорожание продукции произошло из-за затрат на производство, импорт из Турции, спрос и предложение зимой, а также погодные условия. Отмечается, что в середине января цены на огурцы уже снизились на 15-20% из-за потепления.

По данным "Минфин", наиболее дорогими являются долгоплодные огурцы за 139 гривен, тогда как "огурцы тепличные" продаются по 59,90 гривен.

Напомним, в период декабря-января в Украине произошло удорожание на определенную категорию продуктов. Среди них фрукты, а именно виноград, мандарины и бананы. Наибольший рост цен произошел на виноград. Он за один месяц подорожал со 180 до 232 гривен в среднем.

Источник: Телеграф.

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