Цього разу на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських показала, яку просту та незвичайну страву приготувала собі на обід.

"Мій дивний обід. Коліться, хто ще таке собі калапуцав😂 чи може є інші дивні рецепти?", – написала Настя Каменських під відео.

Настя Каменських вирішила приготувати макарони, але поєднала їх із несподіваним для себе інгредієнтом.

"Я не знаю, чому мене закрутило поєднати ці два інгредієнти, і взагалі я таке дуже рідко роблю. Мабуть, який настрій, така і страва. Але ви бачите, що я відварила макарони і додала туди ікру із кабачків. Якщо чесно, це вийшло доволі смачно", – розповіла Настя Каменських.

Шанувальники співачки в коментарях відзначили, що Настя Каменських не одна така експериментаторка, і насправді поєднання з кабачковою ікрою смачне та досить поширене:

"Це моє улюблене поєднання, ще з омлетом смачно.❤️";

"Та хіба це дивний рецепт? Це ж просто соус, тільки кабачковий. Додати ще сиру твердого, буде взагалі смакота";

"Я так завжди їм, ще й вареними сосисками😍";

"Дуууже обожнюю кабачкову ікру 🥰 особливо домашню! Зʼєднувала з гречаною кашею та також з пюре. Дуже смачно 🥰 Інколи можна трошечки на хлібчик і так поїсти, або під борщик🥹";

"Коли треба супер швидко - класний варіант. Теж так робили".

Раніше Настя Каменських зізналася, що тривалий час мучила свій організм постійними дієтами, але тепер повертається до здорового і збалансованого харчування. Співачка розповіла, що помітно набрала вагу, але не хвилюється з цього приводу.

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