У співачки Насті Каменських цей рецепт серед улюблених, а на його приготування піде зовсім мало часу.

Настя Каменських стежить за раціоном свого харчування, віддає перевагу дробовому.

Настя Каменських, зокрема, не вживає солодощів і цукерок.

Замість них в раціоні Насті Каменських – фрукти, ягоди і горіхи.

Улюблена каша Настя Каменських - овсяна, але є кілька нюансів.

Так, для приготування сніданку за рецептом Насті Каменських необхідні такі інгредієнти - вівсяні пластівці (але, увага, не швидкого приготування), мигдаль – 5-7 штук, сухофрукти.

Отже, 50 г вівсяних пластівців потрібно відварити на воді 10 хвилин. Солі та цукру не додаємо. Від молока, за рецептом Насті Камнеьсикх, теж доведеться відмовитись. Адже це зайві калорії.

До готової вівсянки Настя Каменських радить додати терте зелене яблуко, курагу або чорнослив. Також Настя Каменських додає до каші мигдаль.

«Вранці я завжди їм щільно і збалансовано. Я зазвичай снідаю гранолою з козячим йогуртом без наповнювача або вівсянкою на воді з тертим яблучком і горіхами», - розповідала Настя Каменських.

До речі, замість звичайного молока Настя Каменських п’є мигдальне або кокосове.

«Зараз у мене одна чашка кави з мигдальним або кокосовим молоком і одна чашка чаю в день, все інше – вода", - розповідала Настя Каменських про свій раціон.

Зазначимо, що, за словами дієтологів, овсяна каша не просто корисна, а дуже корисна. Вівсяна каша – це один з найбільш корисних для здоров’я продуктів харчування. Одним з ключових чинників користі вівсяної каші є високий вміст в ній унікального типу клітковини.

Порядку 2-8% від сухої ваги вівса припадає на речовину бета-глюкан – складний полісахарид, який має здатність вбирати рідину.

Саме наявність бета-глюкана надає вівсяній каші характерну в’язку структуру і дозволяє готувати з вівса безліч смачних і корисних продуктів.

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