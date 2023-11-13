Настя Каменских следит за рационом своего питания, предпочитает дробное.
Настя Каменских, в частности, не употребляет сладостей и конфет.
Вместо них в рационе Насти Каменских – фрукты, ягоды и орехи.
Любимая каша Настя Каменских – овсяная, но есть несколько нюансов.
Итак, для приготовления завтрака по рецепту Насти Каменских необходимы такие ингредиенты – овсяные хлопья (но, внимание, не быстрое приготовление), миндаль – 5-7 штук, сухофрукты.
50 г овсяных хлопьев нужно отварить на воде 10 минут. Соли и сахара не добавляем. От молока, по рецепту Насти Камнеьсикх, тоже придется отказаться. Это ведь лишние калории.
К готовой овсянке Настя Каменских советует добавить тертое зеленое яблоко, курагу или чернослив. Также Настя Каменских добавляет в кашу миндаль.
«Утром я всегда ем плотно и сбалансированно. Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами», – рассказывала Настя Каменских.
Кстати, вместо обычного молока Настя Каменских пьет миндальное или кокосовое.
"Сейчас у меня одна чашка кофе с миндальным или кокосовым молоком и одна чашка чая в день, все остальное – вода", - рассказывала Настя Каменских о своем рационе.
Отметим, что, по словам диетологов, овсяная каша не просто полезная, а очень полезна. Овсяная каша – это один из самых полезных для здоровья продуктов питания. Одним из ключевых факторов пользы овсяной каши является высокое содержание в ней уникального типа клетчатки.
Порядка 2-8% от сухого веса овса приходится на вещество бета-глюкан – сложный полисахарид, обладающий способностью впитывать жидкость.
Именно наличие бета-глюкана придает овсяной каше характерную вязкую структуру и позволяет готовить из овса множество вкусных и полезных продуктов.
Последние новости Украины:
Ольга Полякова показала романтический рецепт, которым покорила любимого.
Сырники получатся идеальными – Леся Никитюк раскрыла главные секреты рецепта.
Кроме того, Politeka.net писала о быстром и простом рецепте жареного риса по-китайски.