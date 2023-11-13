У певицы Насти Каменских этот рецепт среди любимых, а на его приготовление уйдет совсем немного времени.

Настя Каменских следит за рационом своего питания, предпочитает дробное.

Настя Каменских, в частности, не употребляет сладостей и конфет.

Вместо них в рационе Насти Каменских – фрукты, ягоды и орехи.

Любимая каша Настя Каменских – овсяная, но есть несколько нюансов.

Итак, для приготовления завтрака по рецепту Насти Каменских необходимы такие ингредиенты – овсяные хлопья (но, внимание, не быстрое приготовление), миндаль – 5-7 штук, сухофрукты.

50 г овсяных хлопьев нужно отварить на воде 10 минут. Соли и сахара не добавляем. От молока, по рецепту Насти Камнеьсикх, тоже придется отказаться. Это ведь лишние калории.

К готовой овсянке Настя Каменских советует добавить тертое зеленое яблоко, курагу или чернослив. Также Настя Каменских добавляет в кашу миндаль.

«Утром я всегда ем плотно и сбалансированно. Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами», – рассказывала Настя Каменских.

Кстати, вместо обычного молока Настя Каменских пьет миндальное или кокосовое.

"Сейчас у меня одна чашка кофе с миндальным или кокосовым молоком и одна чашка чая в день, все остальное – вода", - рассказывала Настя Каменских о своем рационе.

Отметим, что, по словам диетологов, овсяная каша не просто полезная, а очень полезна. Овсяная каша – это один из самых полезных для здоровья продуктов питания. Одним из ключевых факторов пользы овсяной каши является высокое содержание в ней уникального типа клетчатки.

Порядка 2-8% от сухого веса овса приходится на вещество бета-глюкан – сложный полисахарид, обладающий способностью впитывать жидкость.

Именно наличие бета-глюкана придает овсяной каше характерную вязкую структуру и позволяет готовить из овса множество вкусных и полезных продуктов.

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