Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась необычным рецептом из двух ингредиентов, который придумала случайно.

В этот раз на своей странице в Instagram Настя Каменских показала, какое простое и необычное блюдо приготовила себе на обед.

"Мой удивительный обед. Колитесь, кто еще такое себе калапуцал😂или может есть другие странные рецепты?", – написала Настя Каменских под видео.

Настя Каменских решила приготовить макароны, но соединила их с неожиданным для себя ингредиентом.

"Я не знаю, почему меня закрутило соединить эти два ингредиента, и вообще я такое очень редко делаю. Пожалуй, какое настроение, такое и блюдо. Но вы видите, что я отварила макароны и добавила туда икру из кабачков. Если честно, это получилось довольно вкусно", – рассказала Настя Каменских.

Поклонники певицы в комментариях отметили, что Настя Каменских не одна такая экспериментаторша, и на самом деле сочетание с кабачковой икрой вкусное и довольно распространенное:

"Это мое любимое сочетание, еще с омлетом вкусно.❤️";

"Да разве это странный рецепт? Это просто соус, только кабачковый. Добавить еще сыра твердого, будет вообще вкуснятина";

"Я так всегда ем, еще и с вареными сосисками😍";

"Очень обожаю кабачковую икру 🥰 особенно домашнюю! Соединяла с гречневой кашей и с пюре. Очень вкусно 🥰 Иногда можно немножко на хлебчик и так поесть, или под борщик🥹";

"Когда нужно супер быстро – классный вариант. Тоже так делали".

Ранее Настя Каменских призналась, что долго мучила свой организм постоянными диетами, но теперь возвращается к здоровому и сбалансированному питанию. Певица рассказала, что заметно прибавила в весе, но не волнуется по этому поводу.

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