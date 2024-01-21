Підвищення доходів населення не встигає за інфляцією та зростанням ціни на продукти в українських магазинах.

Ціни на продукти в Україні стрімко зростають, виходячи поза темпами зростання заробітних плат. Олег Пендзин, економіст, визначив категорії товарів, вартість яких буде збільшуватися щомісяця. Голова Комітету КРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев також оцінив зростання ціни.

Хоча мінімальна заробітна плата в Україні збільшилась з 1 січня 2024 року і нині становить 7100 грн, з квітня вона зросте до 8000 грн, проте підвищення доходів населення не встигає за інфляцією та загальним ростом ціни на продукти.

Овочі в останні часи помітно подорожчали, а на ринку виникла дефіцит якісної продукції, включаючи картоплю, яку доводиться імпортувати з Польщі. У деяких мережах вартість картоплі перевищує 30 грн за кілограм.

Олег Пендзин прогнозує стабільне зростання цін на хліб, м'ясо та молоко щомісяця. Данило Гетьманцев, голова Комітету КРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що найбільше подорожчали картопля, яблука та дитячі молочні суміші.

У той час як соняшникова олія, гречка, рис, морква, цибуля, капуста, яйця, пшенична та ячмінна крупа, макарони, куряче філе та яловичина помітно подешевшали.

Голова Комітету КРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев оцінив зростання ціни на картоплю, яке розпочалося торік, як обумовлене різними факторами, такими як обмежена пропозиція, низька якість посадкового матеріалу та нестача місць для зберігання. Тенденція до зростання цін на картоплю, за його словами, є історичною і обумовлена доцільністю імпорту з сусідніх країн ЄС.

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