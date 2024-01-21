Повышение доходов населения не успевает за инфляцией и ростом цены на продукты в украинских магазинах.

Цены на продукты в Украине стремительно растут, исходя вне темпов роста заработных плат. Олег Пендзин, экономист, определил категории товаров, стоимость которых будет увеличиваться ежемесячно. Председатель Комитета КРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев также оценил рост цены.

Хотя минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 1 января 2024 года и сейчас составляет 7100 грн, с апреля она вырастет до 8000 грн, однако повышение доходов населения не успевает за инфляцией и ростом цены на продукты.

Овощи в последнее время заметно подорожали, а на рынке возник дефицит качественной продукции, включая картофель, который приходится импортировать из Польши. В некоторых сетях стоимость картофеля превышает 30 грн. за килограмм.

Олег Пендзин прогнозирует стабильный рост цен на хлеб, мясо и молоко ежемесячно. Данило Гетьманцев, глава Комитета КРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщил, что больше всего подорожали картофель, яблоки и детские молочные смеси.

В то время как подсолнечное масло, гречка, рис, морковь, лук, капуста, яйца, пшеничная и ячменная крупа, макароны, куриное филе и говядина заметно подешевели.

Председатель Комитета КРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев оценил начавшийся в прошлом году рост цены на картофель, как обусловлен различными факторами, такими как ограниченное предложение, низкое качество посадочного материала и нехватка мест хранения. Тенденция к росту цен на картофель, по его словам, историческая и обусловлена ​​целесообразностью импорта из соседних стран ЕС.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

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