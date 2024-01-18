Українські ціни на продукти зросли за рік. Зокрема відомо, що вартість виросла з грудня 2022 по грудень 2023, в середньому на 3,7%. При цьому з початку нового року ціни на окремі овочі продовжують підвищуватися, однак ціни на тепличні помідори поступово знижуються.

За аналізом експертів, імпортні продукти дешевшають, але вартість томатів для українців залишається трошки вищою, ніж у першій половині січня 2023 року. Незважаючи на зниження ціни на 17% за останній тиждень, вони пропонуються від 65 до 75 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягу партії.

Зауважимо, що вартість турецьких помідорів в середньому на 16% вища, ніж у січні 2023 року. Поточні ціни залишаються одними з найвищих протягом останніх 5 сезонів. Різке зниження цін спричинене зменшенням торговельної активності після новорічних свят та погіршенням якості продукції на складах.

Варто нагадати, що в 2023 році вартість деяких продуктів значно зросла, зокрема:

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сир та творог – на 7,5%;

хліб – на 7%;

риба та продукти з риби – на 4,1%;

овочі – на 3%.

У той же час вартість деяких продуктів знизилась, що не може не тішити. Наприклад, ціни на яйця зменшилися на 9,5%, а на цукор - на 5,8%.

Источник: EastFruit.

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