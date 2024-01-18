Украинские цены на продукты выросли за год. В частности известно, что стоимость выросла с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, в среднем на 3,7%. При этом с начала нового года цены на овощи продолжают повышаться, однако цены на тепличные помидоры постепенно снижаются.

По анализу экспертов, импортные продукты дешевеют, но стоимость томатов для украинцев остается немного выше, чем в первой половине января 2023 года. Несмотря на снижение цены на 17% за последнюю неделю, они предлагаются от 65 до 75 гривен за килограмм в зависимости от качества и объема партии.

Заметим, что стоимость турецких помидоров в среднем на 16% выше, чем в январе 2023 года. Текущие цены остаются одними из самых высоких за последние 5 сезонов. Резкое снижение цен обусловлено уменьшением торговой активности после новогодних праздников и ухудшением качества продукции на складах.

Следует напомнить, что в 2023 году стоимость некоторых продуктов значительно выросла, в частности:

сливочное масло – 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сыр и творог – на 7,5%;

хлеб – на 7%;

рыба и продукты из рыбы – на 4,1%;

овощи – на 3%.

В то же время стоимость некоторых продуктов снизилась, что не может не радовать. К примеру, цены на яйца уменьшились на 9,5%, а на сахар – на 5,8%.

Источник: EastFruit.

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