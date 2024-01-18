Украинские цены на продукты выросли за год. В частности известно, что стоимость выросла с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, в среднем на 3,7%. При этом с начала нового года цены на овощи продолжают повышаться, однако цены на тепличные помидоры постепенно снижаются.

Томаты

По анализу экспертов, импортные продукты дешевеют, но стоимость томатов для украинцев остается немного выше, чем в первой половине января 2023 года. Несмотря на снижение цены на 17% за последнюю неделю, они предлагаются от 65 до 75 гривен за килограмм в зависимости от качества и объема партии.

Заметим, что стоимость турецких помидоров в среднем на 16% выше, чем в январе 2023 года. Текущие цены остаются одними из самых высоких за последние 5 сезонов. Резкое снижение цен обусловлено уменьшением торговой активности после новогодних праздников и ухудшением качества продукции на складах.

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Следует напомнить, что в 2023 году стоимость некоторых продуктов значительно выросла, в частности:

  • сливочное масло – 9,9%;
  • молоко – на 9,7%;
  • сыр и творог – на 7,5%;
  • хлеб – на 7%;
  • рыба и продукты из рыбы – на 4,1%;
  • овощи – на 3%.

В то же время стоимость некоторых продуктов снизилась, что не может не радовать. К примеру, цены на яйца уменьшились на 9,5%, а на сахар – на 5,8%.

Источник: EastFruit.

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