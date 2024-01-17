На грошову допомогу від ООН мають право деякі українці, йдеться про майже 11 тисяч гривень.

Як саме отримати грошову допомогу від ООН пояснили в Мінреінтеграції, пише Politeka.net.

«Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від УВКБ ООН», - зазначили в Мінреінтреграції з посиланням на повідомлення Благодійного фонду «Право на захист».

Підкреслюється, що отримати грошову допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Отже, подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

Також право на цю грошову допомогу мають родини, які очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

Крім того, на грошову допомогу можуть претендувати родини, які мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями або, які опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для того, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги необхідно надати документ, що посвідчує особу, податковий номер (необхідний для виплати допомоги) та будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Крім того, необхідно мати свідоцтво про народження дітей (за наявності), номер банківської картки для виплати допомоги та особистий номер телефону.

Подати заявку на таку грошову допомогу можна у пунктах збору даних БФ «Право на захист».

Зазначимо, згідно з офіційними даними, в Україні налічується 4,9 мільйона внутрішніх переселенців.

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