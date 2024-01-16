Нова грошова допомога може бути надана украънцям. Міжнародний благодійний фонд надає грошову допомогу громадянам України, які опинилися в скрутному становищі через війну. Українцям докладно описали, хто і як може отримати грошові виплати.

Міжнародна організація Action Against Hunger активно підтримує українців, які нещодавно переселилися в місто Івано-Франківськ. Грошова допомога спрямована на внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути райони воєнних дій та прибули до Івано-Франківська за останній місяць.

Для того щоб стати отримувачем грошової допомоги, потрібно заповнити онлайн-форму за вказаним посиланням. У реєстраційній формі слід вказати особисті дані, такі як ПІБ, дата народження, номер телефону, місце тимчасової та постійної реєстрації, а також дату отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Якщо виникають труднощі з самостійним заповненням форми для отримання грошової допомоги, можна звернутися за телефонами гарячої лінії: +38 (067) 176 27 01, +38 (067) 176 28 28. Оператори доступні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 17:00.

При відповідності критеріям, представники організації самі зв’яжуться з заявником. Додаткові питання про отримання грошової допомоги можна уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 0 800 40-08-84.

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