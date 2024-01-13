Програма грошової допомоги передбачає надання 3600 гривень за місяць на кожного члена домогосподарства (до 4 осіб) протягом трьох місяців.

Громадяни України, які проживають в Одесі та Миколаєві, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу. Про це інформує з благодійна організація Caritas Spes Odessa.

Благодійна місія Caritas Spes Odessa розпочала збір заявок на виплату екстреної грошової допомоги для постраждалих в Одесі та Миколаєві. внаслідок воєнних подій.

Програма грошової допомоги передбачає надання 3600 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства (до 4 осіб) протягом трьох місяців. Організація спрямовує свою грошову допомогу жителям міст, які стали постраждалі внаслідок масових обстрілів протягом останніх тижнів.

Головний критерій для отримання грошової допомоги - наявність Акта пошкодження, виданого у зв'язку з бойовими діями, за останні два місяці від дати реєстрації. Звертаємо увагу, що заява та звернення не є документами, обов'язковими для реєстрації. Акт пошкодження повинен бути виписаний міською/сільською радою, військовою адміністрацією тощо.

Реєстрацію на грошову допомогу можна провести в офісах Caritas Spes в Одесі та Миколаєві. Також існує можливість записатися через телеграм-бот, доступний за посиланням https://t.me/CaritasSpesOdessaBot.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером: 0676541026.

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