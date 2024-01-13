Программа денежной помощи предусматривает предоставление 3600 гривен в месяц на каждого члена домохозяйства (до 4 человек) в течение трех месяцев.

Граждане Украины, проживающие в Одессе и Николаеве, имеют возможность получить единовременную денежную помощь в размере 10 800 гривен на человека. Об этом информирует с благотворительной организацией Caritas Spes Odessa.

Благотворительная миссия Caritas Spes Odessa начала сбор заявок на выплату экстренной денежной помощи для пострадавших в Одессе и Николаеве. в результате военных событий.

Программа денежной помощи предусматривает предоставление 3600 гривен в месяц на каждого члена домохозяйства (до 4 человек) в течение трех месяцев. Организация направляет свою денежную помощь жителям городов, пострадавших в результате массовых обстрелов в течение последних недель.

Главный критерий для получения денежной помощи - наличие Акта повреждения, выданного в связи с боевыми действиями, за последние два месяца от даты регистрации. Обращаем внимание, что заявление и обращение не являются документами, обязательными для регистрации. Акт повреждения должен быть выписан городским/сельским советом, военной администрацией и т.д.

Регистрацию на денежную помощь можно провести в офисах Caritas Spes в Одессе и Николаеве. Также существует возможность записаться через телеграмм-бот, доступный по ссылке https://t.me/CaritasSpesOdessaBot.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру: 0676541026.

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