Новая денежная помощь может быть предоставлена ​​украинцам. Международный благотворительный фонд оказывает денежную помощь гражданам Украины, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны войны. Украинцам подробно описали, кто и как может получить денежные выплаты.

Международная организация Action Against Hunger активно поддерживает украинцев, недавно переселившихся в город Ивано-Франковск. Денежная помощь направлена ​​на внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть районы военных действий и прибыли в Ивано-Франковск за последний месяц.

Для того чтобы стать получателем денежной помощи, нужно заполнить онлайн-форму по указанной ссылке. В регистрационной форме следует указать личные данные, такие как ФИО, дата рождения, номер телефона, место временной и постоянной регистрации, а также дата получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Если возникают трудности с самостоятельным заполнением формы для получения денежной помощи, можно обратиться за телефонами горячей линии: +38 (067) 176 27 01, +38 (067) 176 28 28. Операторы доступны с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.

При соответствии критериям представители организации сами свяжутся с заявителем. Дополнительные вопросы о получении денежной помощи можно уточнить, позвонив по горячей линии по номеру: 0 800 40-08-84.

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