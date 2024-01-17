На денежную помощь от ООН имеют право некоторые украинцы, речь идет о почти 11 тысячах гривен

Как именно получить денежную помощь от ООН объяснили в Минреинтеграции, пишет Politeka.net.

«Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН», - отметили в Минреинтеграции со ссылкой на сообщение Благотворительного фонда «Право на защиту».

Подчеркивается, что получить денежную помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Следовательно, подать заявку на денежную помощь могут семьи, имеющие только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

Также право на эту денежную помощь имеют семьи, которые возглавляют один одинокий человек или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

Кроме того, на денежную помощь могут претендовать семьи, имеющие членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями или опекаемые детьми без сопровождения или детьми, которых разлучили с родителями.

Для того, чтобы подать заявку на получение денежной помощи, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, налоговый номер (необходимый для выплаты пособия) и любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.п.).

Кроме того, необходимо иметь свидетельство о рождении детей (при наличии), номер банковской карты для выплаты пособия и личный номер телефона.

Подать заявку на такую ​​денежную помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту».

Отметим, согласно официальным данным, в Украине насчитывается 4,9 миллиона внутренних переселенцев.

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