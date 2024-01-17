Ще одна грошова допомога стала доступною для українців. Ощадбанк разом із урядом Німеччини запускає другий етап Проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні II" в рамках міжнародного співробітництва ReACT4UA.

Міністерство економіки України повідомило про цю грошову допомогу.

Грошова допомога спрямована пропонується понад п’ятистам українських дрібних і середніх підприємств. Підприємці зможуть отримати кредитну підтримку з грантовим компонентом від Уряду Німеччини. На фінансування проєкту виділено 4,2 млн євро.

Щоб взяти участь у отриманні грошової допомоги, підприємства повинні відповідати таким критеріям: мати бездоганну кредитну історію, штат до 250 працівників і річний дохід до 10 млн євро, не отримувати міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та відсутність заборгованості перед держбюджетом.

Максимальні обсяги компенсації складають 30% вартості інвестиційного проєкту або не більше 30 000 євро для підприємств, що релокуються або розташовані на деокупованих територіях, і 20% або не більше 20 000 євро для інших підприємств.

Грошову допомогу отримають бізнеси, які діють у сільському господарстві, переробці харчових продуктів, текстильній промисловості, переробній промисловості та експортно-орієнтованому виробництві. Заявки на участь в програмі грошової допомоги приймаються в будь-якому відділенні Ощадбанку до 31 січня 2024 року.

Консультації щодо отримання гранту надаються за номером контакт-центру банку для бізнес-клієнтів - 0 800 219 800.

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