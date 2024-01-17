Чтобы принять участие в получении денежной помощи, нужно отвечать важным критериям.

Еще одна денежная помощь стала доступна украинцам. Сбербанк вместе с правительством Германии запускает второй этап Проекта "Доступ к финансированию и поддержание устойчивости ММСП в Украине II" в рамках международного сотрудничества ReACT4UA.

Министерство экономики Украины уведомило об этой денежной помощи.

Денежная помощь направлена ​​предлагается более пятистам украинских мелких и средних предприятий. Предприниматели могут получить кредитную поддержку с грантовым компонентом от Правительства Германии. На финансирование проекта выделено 4,2 млн. евро.

Чтобы принять участие в получении денежной помощи, предприятия должны отвечать следующим критериям: иметь безупречную кредитную историю, штат до 250 работников и годовой доход до 10 млн. евро, не получать международную техническую помощь с 1 февраля 2022 г. и отсутствие задолженности перед госбюджетом.

Максимальные объемы компенсации составляют 30% стоимости инвестиционного проекта или не более 30 000 евро для релокируемых или расположенных на деоккупированных территориях предприятий и 20% или не более 20 000 евро для других предприятий.

Денежную помощь получат бизнесы, действующие в сельском хозяйстве, переработке пищевых продуктов, текстильной промышленности, перерабатывающей промышленности и экспортно ориентированном производстве. Заявки на участие в программе денежной помощи принимаются в любом отделении Сбербанка до 31 января 2024 года.

Консультации по получению гранта предоставляются по номеру контакт-центра банка для бизнес-клиентов – 0 800 219 800.

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