Через активне зростання цін все більше українців змушені обмежувати себе у купівлі таких продуктів.

Після новорічних свят українські супермаркети відзначили збільшення цін на сало, ковбасу та сосиски. За даними моніторингу, опублікованого на порталі "Мінфін", ці популярні м'ясні продукти стали відчутно дорожчими для споживачів. До того ж зросли ціни на твердий сир.

Середні ціни на домашнє сало піднялися з 245,44 до 259,00 гривень за кілограм. У супермаркетах ціни на цей продукт коливаються від 199,00 до 319,00 гривень за кілограм, залежно від мережі. Середній цінник на солоне сало трохи знизився, склавши від 251,18 до 243,99 гривень за кілограм.

Популярна ковбаса "Алан Брауншвейзька" тепер у середньому коштує 791,35 гривні за кілограм, що є збільшенням порівняно із минулим місяцем, коли ціна становила 742,39 гривні за кілограм. Ковбаса копчена "Глобине" подорожчала з 247,64 до 253,10 гривні за кілограм.

Сосиски "Бащинський" філейні також відзначили збільшення цін на понад 10 гривень, тепер у середньому продаються за 227,87 гривні за кілограм. Ціни на цей продукт варіюються від 219,00 до 234,70 гривень за кілограм в залежності від торговельної мережі.

Настали зміни з підвищенням ціни на твердий сир. Зокрема, торгова марка "Звени Гора голландська 45%" тепер коштує дорожче, збільшившись із 466,95 гривень за кілограм до 473,45 гривень за кілограм. Сир "Комо російський" також підвищив свою ціну, зростаючи із 395,92 гривень за кілограм до 408,02 гривень за кілограм.

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