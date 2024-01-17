Из-за активного роста цен все больше украинцев вынуждены ограничивать себя в покупке таких продуктов.

После новогодних праздников украинские супермаркеты отметили рост цен на сало, колбасу и сосиски. По данным мониторинга, опубликованного на портале "Минфин", эти популярные мясные продукты стали ощутимо дороже для потребителей. К тому же выросли цены на сыр.

Средние цены на домашнее сало выросли с 245,44 до 259,00 гривен за килограмм. В супермаркетах цены на этот продукт колеблются от 199,00 до 319,00 гривен за килограмм в зависимости от сети. Средний ценник на соленое сало немного снизился, составив от 251,18 до 243,99 гривен за килограмм.

Популярная колбаса "Алан Брауншвейгская" теперь в среднем стоит 791,35 гривны за килограмм, что является увеличением по сравнению с прошлым месяцем, когда цена составила 742,39 гривны за килограмм. Колбаса копченая "Глобине" подорожала с 247,64 до 253,10 гривны за килограмм.

Сосиски "Бащинский" филейные также отметили увеличение цен более чем на 10 гривен, теперь в среднем продаются за 227,87 гривны за килограмм. Цены на этот продукт варьируются от 219 до 234,70 гривен за килограмм в зависимости от торговой сети.

Наступили изменения с повышением цены на сыр. В частности, торговая марка "Звенья Гора голландская 45%" теперь стоит дороже, увеличившись с 466,95 грн/кг до 473,45 грн/кг. Сыр "Комо русский" также повысил свою цену, возрастая с 395,92 гривен за килограмм до 408,02 гривен за килограмм.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.