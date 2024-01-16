Відповідно до закону про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс з 6 700 до 7 100 гривень - з 1 квітня зарплата знову підніметься.

З 1 січня 2024 року Кабінет міністрів підвищив зарплати бюджетникам у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати. Наступне підвищення заплановано на 1 квітня. Про це йдеться в постанові уряду від 12 січня 2024 року № 23.

Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень.

До цього посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховувалися з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні. Таким чином, базовий оклад підвищено на 10,4%.

Нагадаємо, згідно із законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6 700 до 7 100 гривень. З 1 квітня зарплата підніметься до 8000 гривень.

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Тому після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників.

Раніше наприкінці минулого року міністр економіки Юлія Свириденко попереджала, що в Україні можуть розпочатись затримки виплат зарплат бюджетникам та пенсій. Це станеться, якщо Європейський Союз та Сполучені Штати Америки не нададуть Україні фінансової допомоги.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

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