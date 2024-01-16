Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 размер минимальной заработной платы вырос с 6 700 до 7 100 гривен - с 1 апреля зарплата снова поднимется.

С 1 января 2024 года Кабинет министров повысил зарплаты бюджетникам в связи с ростом минимальной зарплаты. Следующее повышение запланировано на 1 апреля. Об этом идет речь в постановлении правительства от 12 января 2024 г. № 23.

Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 рассчитываются, исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 3 195 гривен.

До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 рассчитывались с должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны. Таким образом, базовый оклад повышен на 10,4%.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 размер минимальной заработной платы вырос с 6 700 до 7 100 гривен. С 1 апреля зарплата поднимется до 8000 гривен.

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Потому после повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников.

Ранее в конце прошлого года министр экономики Юлия Свириденко предупреждала, что в Украине могут начаться задержки выплат зарплат бюджетникам и пенсиям. Это произойдет, если Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки не окажут Украине финансовую помощь.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.