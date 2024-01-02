Зарплата в Україні зміниться: кому та наскільки більше готові заплатити у 2024 році в Україні

З січня по листопад 2023 року середня заробітна плата в Україні зросла на 23%. Однак це підвищення було нерівномірним як за галузевою, так і за географічною ознакою. За даними Work.ua, фінансові стимули переважно видалялися під впливом тиску найманих працівників і через існуючий дефіцит кадрів, необхідних компаніям.

У порівнянні з початком повномасштабної конкуренції за робочі місця, де конкуренція, за даними Work.ua, зросла в понад 7 разів, у 2023 році вона спочатку наблизилася до звичайних рівнів, а потім почала зменшуватися. Роботодавці почали заявляти про дефіцит кадрів. Найвищий рівень конкуренції серед кандидатів залишався стійким у 2023 році на Київщині, Харківщині та Вінниччині, в той час як найнижчий був у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях. Дефіцит кадрів, як правило, стимулює роботодавців підвищувати зарплату.

За даними аналітики Work.ua, середня заробітна плата протягом року зросла на 23%, з 15 000 гривень у січні до 18 500 гривень у листопаді. Однак, експерти зауважують, що це підвищення було нерівномірним у різних галузях та регіонах.

На початку року найвищі середні зарплати вказували роботодавці в Києві (16,68 тис. грн), Дніпрі (15,4 тис. грн) та Львові (15,2 тис. грн). Найвищі зарплати в листопаді пропонували у Херсонській (22,7 тис. грн), Київській (20 тис. грн), Львівській (18,5 тис. грн), Закарпатській та Одеській (18 тис. грн) областях.

Експерти в 2024 році передбачають подальше утримання дефіциту робітників, зокрема у медичній, фармацевтичній та сфері краси, через відсутність деяких кадрів, які виїхали за кордон. Також очікується нестача управлінців, фінансистів, бухгалтерів, маркетологів та менеджерів ЗЕД, особливо в прифронтових областях.

Наталія Слинько, представник кадрового порталу grc.ua, зазначила, що згідно з опитуванням 377 компаній, 41% з них планують підвищити зарплату на 10-30% у наступному році, 19% - провести підвищення за рахунок індексації, 15% залишать її без змін. Більшість компаній також планують зберегти довоєнні бонуси й премії, а деякі навіть збільшити їх.

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