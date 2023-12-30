У 2024 році українські підприємці, які володіють бізнесом і пропонують роботу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), отримають збільшені компенсації у вигляді грошової допомоги. Відповідна грошова допомога буде прив'язана до розміру мінімальної зарплати, яка збільшиться у наступному році.

Про таке рішення уряду повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За рішенням Кабінету Міністрів розширено терміни та збільшено суми грошової допомоги або відшкодувань для роботодавців, які компенсують витрати на оплату праці переселенців та ВПО з інвалідністю.

Зараз загальний строк надання грошової допомоги роботодавцю за відповідні витрати становить два місяці для внутрішньо переміщених осіб і шість місяців для осіб ВПО з інвалідністю.

Суми грошових відшкодувань також збільшаться. Раніше ця сума становила 6,7 тис. грн на місяць; проте у 2024 році вони будуть прив'язані до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня зросте до 7,1 тис. грн, а з 1 квітня — до 8 тис. грн.

З урахуванням цього роботодавець, який приймає на роботу ВПО, зможе отримати до 24 тис. грн на працівника, а для осіб з інвалідністю — до 48 тис. грн. Ці суми розраховані на одного працівника.

Роботодавці, які надають роботу переселенцям, можуть подавати заявки на грошові компенсації в електронній формі через Єдиний державний вебпортал е-послуг "Дія".

Також існує можливість звернутися до центру зайнятості та подати заяву у паперовій формі або відправити на вказану адресу електронної пошти.

Важливо відзначити, що подавати заяви на грошові компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО можна не раніше, ніж через п'ять робочих днів після їхнього працевлаштування.

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