В 2024 году украинские предприниматели, владеющие бизнесом и предлагающие работу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получат увеличенные компенсации в виде денежной помощи. Соответствующая денежная помощь будет привязана к размеру минимальной зарплаты, которая увеличится в следующем году.

Про таке рішення уряду повідомила пресслужба Міністерства економіки.

По решению Кабинета Министров расширены сроки и увеличены суммы денежной помощи или возмещений для работодателей, компенсирующих расходы на оплату труда переселенцев и ВПЛ с инвалидностью.

В настоящее время общий срок предоставления денежной помощи работодателю за соответствующие расходы составляет два месяца для внутренне перемещенных лиц и шесть месяцев для лиц ВПЛ с инвалидностью.

Суммы денежных возмещений также увеличатся. Ранее эта сумма составила 6,7 тыс. грн. в месяц; однако в 2024 году они будут привязаны к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января вырастет до 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — до 8 тыс. грн.

С учетом этого работодатель, принимающий на работу ВПЛ, сможет получить до 24 тыс. грн на работника, а для лиц с инвалидностью - до 48 тыс. грн. Эти суммы рассчитаны на одного работника.

Работодатели, предоставляющие работу переселенцам, могут подавать заявки на денежные компенсации в электронной форме через Единый государственный вебпортал е-услуг "Действие".

Также можно обратиться в центр занятости и подать заявление в бумажной форме или отправить на указанный адрес электронной почты.

Важно отметить, что подавать заявления на денежные компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство ВПЛ можно не ранее, чем через пять рабочих дней после их трудоустройства.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.