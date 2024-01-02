С января по ноябрь 2023 года средняя заработная плата в Украине выросла на 23%. Однако это повышение было неравномерным как по отраслевому, так и по географическому признаку. По данным Work.ua, финансовые стимулы преимущественно удалялись под влиянием давления наемных работников и из-за существующего дефицита кадров, необходимых компаниям.

По сравнению с началом полномасштабной конкуренции за рабочие места, где конкуренция, по данным Work.ua, выросла более чем в 7 раз, в 2023 году она сначала приблизилась к обычным уровням, а затем начала уменьшаться. Работодатели стали заявлять о дефиците кадров. Самый высокий уровень конкуренции среди кандидатов оставался устойчивым в 2023 году в Киевской, Харьковской и Винницкой областях, в то время как самый низкий был в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях. Дефицит кадров, как правило, стимулирует работодателей повышать зарплату.

По данным аналитики Work.ua, средняя заработная плата за год выросла на 23%, с 15 000 гривен в январе до 18 500 гривен в ноябре. Однако эксперты отмечают, что это повышение было неравномерным в разных отраслях и регионах.

В начале года самые высокие средние зарплаты указывали работодатели в Киеве (16,68 тыс. грн.), Днепре (15,4 тыс. грн.) и Львове (15,2 тыс. грн.). Высокие зарплаты в ноябре предлагали в Херсонской (22,7 тыс. грн), Киевской (20 тыс. грн), Львовской (18,5 тыс. грн), Закарпатской и Одесской (18 тыс. грн) областях.

Эксперты в 2024 году предусматривают дальнейшее содержание дефицита рабочих, в частности в медицинской, фармацевтической и сфере красоты, из-за отсутствия некоторых выехавших за границу кадров. Также ожидается нехватка управленцев, финансистов, бухгалтеров, маркетологов и менеджеров ВЭД, особенно в прифронтовых областях.

Наталья Слинько, представитель кадрового портала grc.ua, отметила, что согласно опросу 377 компаний, 41% из них планируют повысить зарплату на 10-30% в следующем году, 19% – произвести повышение за счет индексации, 15% оставят ее без изменений . Большинство компаний также планируют сохранить довоенные бонусы и премии, а некоторые даже увеличить их.

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