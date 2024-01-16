Ціни на деякі продукти знизилися, що не може не тішити, а деякі товари зросли у ціні.

Українські ціни на продукти зросли за рік. Зокрема відомо, що вартість виросла з грудня 2022 по грудень 2023, в середньому на 3,7%. Як повідомили у Держстаті, найбільше підвищення вартості відзначається у категоріях м'яса та м'ясопродуктів, які подорожчали на 12,4%, та фруктів, ціни на які збільшилися на 2,2%. Однак наявні певні позиції, де відбулося здешевлення.

Серед продуктів, які значно зросли в ціні, варто відзначити такі позиції:

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сир та творог – на 7,5%;

хліб – на 7%;

риба та продукти з риби – на 4,1%;

овочі – на 3%.

У той же час ціни на деякі продукти знизились, що неможе не тішити. Наприклад, яйця подешевшали в ціні на 9,5%, цукор - на 5,8%. Також спостерігається зниження ціни на хлібопродукти на 2,8% та на макаронні вироби на 0,3%.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, Денис Марчук, прогнозує, що у січні-лютому можна очікувати подальше здорожчання ціни на продукти в Україні. Він прогнозує зростання ціни на продукти приблизно на рівні 5-7%, проте наголошує, що цей процес буде плавним.

Експерт також вказав на можливий вплив курсу гривні до долара на ціни, хоча зараз інфляція є під контролем. Здорожчання цін найбільше відчутним буде у групах продуктів, таких як овочі, молоко та м'ясна продукція.

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