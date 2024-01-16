Цены на некоторые продукты снизились, что не может не радовать, а некоторые товары выросли в цене.

Украинские цены на продукты выросли за год. В частности известно, что стоимость выросла с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, в среднем на 3,7%. Как сообщили в Госстате, наибольшее повышение стоимости отмечается в категориях мяса и мясопродуктов, которые подорожали на 12,4%, и фруктов, цены на которые выросли на 2,2%. Однако есть определенные позиции, где произошло удешевление.

Среди продуктов, значительно выросших в цене, стоит отметить следующие позиции:

сливочное масло – 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сыр и творог – на 7,5%;

хлеб – на 7%;

рыба и продукты из рыбы – на 4,1%;

овощи – на 3%.

В то же время цены на некоторые продукты снизились, что не может не радовать. Например, яйца подешевели в цене на 9,5%, сахар – на 5,8%. Также наблюдается снижение цены на хлебопродукты на 2,8% и макаронные изделия на 0,3%.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в январе-феврале можно ожидать дальнейшего подорожания цены на продукты в Украине. Он прогнозирует рост цены на продукты примерно на уровне 5-7%, однако отмечает, что этот процесс будет плавным.

Эксперт также указал на возможное влияние курса гривни к доллару на цены, хотя сейчас инфляция находится под контролем. Удорожание цен наиболее ощутимым будет в группах продуктов, таких как овощи, молоко и мясная продукция.

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