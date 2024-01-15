Фахівці українського ринку не передбачають подальшого здорожчання цін окремих товарів. Однак, ціни на яловичину, свинину та м'ясо птиці зазнали постійних коливань у напрямку зростання протягом останнього року.

Протягом періоду з грудня 2022 до 2023 року вартість цих м'ясних продуктів зросла в ціні на 37%, що становить 5,7. За словами провідної наукової експерта Наталії Копитець, таке здорожчання відзначено у салі домашньому та свинині, які підвищились у ціні протягом останніх двох років. Це є результатом військових подій на території України та зменшення пропозиції на ринку.

Зміни цін на м'ясо протягом року:

Сало домашнє подорожчало на 37%, до 259 гривень за кілограм;

Сало солоне подешевшало на 7%, до 243,97 гривень за кілограм;

Свинина подорожчала на 27,2%;

Курятина здорожчала на 23,2%;

Гуляш та ребра (яловичина) подорожчали на 9,3%.

Копитець пояснює, що зростання цін на куряче м'ясо відбулося через збільшений попит на цей товар.

У грудні ціни на м'ясо зросли на 3%, коли українці готувались до новорічних свят. За прогнозами, у січні 2024 року роздрібні ціни на основні види м'яса (яловичина, свинина та м'ясо птиці) залишаться на рівні грудня 2023 року із невеликими коливаннями за регіонами.

Джерело: 24 Канал.

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