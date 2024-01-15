Изменения цен на мясо в течение года поразило удорожанием, но стоимость продукта должна стабилизироваться.

Специалисты украинского рынка не предполагают дальнейшего удорожания цен отдельных товаров. Однако, цены на говядину, свинину и мясо птицы испытали постоянные колебания в направлении роста в течение последнего года.

В течение периода с декабря 2022 по 2023 год стоимость этих мясных продуктов выросла в цене на 37%, что составляет 5,7. По словам ведущей научной эксперта Натальи Копытец, такое удорожание отмечено в домашнем сале и свинине, которые повысились в цене в течение последних двух лет. Это результат военных событий на территории Украины и уменьшение предложения на рынке.

Изменения цен на мясо в течение года:

Сало домашнее подорожало на 37%, до 259 гривен за килограмм;

Сало соленое подешевело на 7%, до 243,97 гривен за килограмм;

Свинина подорожала на 27,2%;

Курятина подорожала на 23,2%;

Гуляш и ребра (говядина) подорожали на 9,3%.

Копытец объясняет, что рост цен на куриное мясо произошел из-за увеличенного спроса на этот товар.

В декабре цены на мясо выросли на 3%, когда украинцы готовились к новогодним праздникам. По прогнозам, в январе 2024 года розничные цены на основные виды мяса (говядина, свинина и мясо птицы) останутся на уровне декабря 2023 года с небольшими колебаниями по регионам.

Источник: 24 Канал.

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