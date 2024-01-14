Грошова допомога може надаватись багатьом українцям. Сільські господарства, які зазнали наслідків російського вторгнення, матимуть можливість отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Подробиці було повідомлено у прес-службі Естонської ради у справах біженців.

Грошова допомога, реалізована Естонською радою у справах біженців, спрямована на відновлення або підтримку постраждалих сільських господарств. Фінансова допомога буде надана господарям у зимовий період 2023-2024 років в областях, що були окуповані або перебувають під впливом бойових дій.

Примітно, що грошову допомогу отримають 300 домогосподарств з Запорізької, Миколаївської та Харківської областей.

Суми грошової допомоги можуть варіюватися від 5 до майже 30 тисяч гривень. Максимальна сума гранту становить 29 600 гривень. Компенсація призначена для витрат на відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин, закупівлю кормів для тварин та ветеринарні послуги.

Заявки на отримання грошової допомоги приймаються до 29 лютого 2024 року. Після перевірки відомостей та можливого запиту додаткових даних представники платформи укладуть договір із власниками сільських господарств, а фінансову допомогу перекажуть на банківські рахунки.

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