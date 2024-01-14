Денежная помощь для украинцев, реализуется Эстонским советом по делам беженцев.

Денежная помощь может предоставляться многим украинцам. Сельские хозяйства, которые понесли последствия российского вторжения, смогут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Подробности были сообщены в пресс-службе Эстонского совета по делам беженцев.

Денежная помощь, реализуемая Эстонским советом по делам беженцев, направлена ​​на восстановление или поддержку пострадавших сельских хозяйств. Финансовая помощь будет предоставлена ​​хозяевам в зимний период 2023-2024 годов в областях, оккупированных или находящихся под влиянием боевых действий.

Примечательно, что денежную помощь получат 300 домохозяйств из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Суммы денежной помощи могут варьироваться от 5 до 30 тысяч гривен. Максимальная сумма гранта составляет 29600 гривен. Компенсация предназначена для затрат на восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных, закупки кормов для животных и ветеринарные услуги.

Заявки на получение денежной помощи принимаются до 29 февраля 2024г. После проверки сведений и возможного запроса дополнительных данных представители платформы заключат договор с владельцами сельских хозяйств, а финансовую помощь переведут на банковские счета.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.