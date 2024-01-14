Денежная помощь может предоставляться многим украинцам. Сельские хозяйства, которые понесли последствия российского вторжения, смогут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Подробности были сообщены в пресс-службе Эстонского совета по делам беженцев.
Денежная помощь, реализуемая Эстонским советом по делам беженцев, направлена на восстановление или поддержку пострадавших сельских хозяйств. Финансовая помощь будет предоставлена хозяевам в зимний период 2023-2024 годов в областях, оккупированных или находящихся под влиянием боевых действий.
Примечательно, что денежную помощь получат 300 домохозяйств из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.
Суммы денежной помощи могут варьироваться от 5 до 30 тысяч гривен. Максимальная сумма гранта составляет 29600 гривен. Компенсация предназначена для затрат на восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных, закупки кормов для животных и ветеринарные услуги.
Заявки на получение денежной помощи принимаются до 29 февраля 2024г. После проверки сведений и возможного запроса дополнительных данных представители платформы заключат договор с владельцами сельских хозяйств, а финансовую помощь переведут на банковские счета.
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