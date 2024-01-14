Українські постачальники активно підвищують ціни на популярний фрукт. За другий тиждень січня ціна оптових партій на яблука зросла на 30%, що призведе до переписування цін для роздрібних продавців, включаючи супермаркети.

Наразі у великих торгових мережах ціни на яблука коливаються від 15 грн/кг, зокрема більшість сортів продаються за близько 20 грн/кг. Ціни на яблука з українських господарств вже досягли 14-22 грн/кг. Це третина вище, ніж тиждень тому, і на 50% більше, ніж у аналогічний період минулого року.

Експерти вказують, що ціни на яблука цього сезону продовжують рекордно зростати порівняно з минулими п'ятьма сезонами. Обмежена пропозиція яблук високої якості на ринку сприяє зростанню цін на ці фрукти.

Попит на фрукти також зростає, і це пов'язують із збільшенням активності в торговельно-закупівельному сегменті. Зацікавленість у закупівлі цих продуктів виявляють покупці різних категорій.

Садівники наразі пропонують переважно продукцію, яка може погіршити якість через тривале зберігання. Якісні яблука планується виводити на ринок не раніше початку весни.

Прогнозується, що не лише яблука, але й інші зимові фрукти, зокрема цитрусові та банани, подорожчають до кінця січня в Україні. Зазвичай ці продукти подешевшають у цей період, але через проблеми з логістикою, спричинені польською блокадою кордону, очікується підвищення цін на них в середньому на 3%.

Джерело: EastFruit.

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