Цены этого сезона продолжают устанавливать все новые рекорды по сравнению с прошлыми пятью сезонами.

Украинские поставщики активно повышают цены на популярный фрукт. За вторую неделю января цена оптовых партий на яблоки выросла на 30%, что приведет к переписке цен для розничных продавцов, включая супермаркеты.

В настоящее время в крупных торговых сетях цены на яблоки колеблются от 15 грн/кг, в том числе большинство сортов продаются около 20 грн/кг. Цены на яблоки из украинских хозяйств уже достигли 14-22 грн/кг. Это треть выше недели назад и на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты указывают, что цены на яблоки этого сезона продолжают рекордно расти по сравнению с прошлыми пятью сезонами. Ограниченное предложение яблок высокого качества на рынке способствует росту цен на эти фрукты.

Спрос на фрукты также растет, и это связывают с увеличением активности в торгово-закупочном сегменте. Заинтересованность в закупке этих продуктов проявляют покупатели разных категорий.

Садоводы предлагают преимущественно продукцию, которая может ухудшить качество из-за длительного хранения. Качественные яблоки планируется выводить на рынок не раньше начала весны.

Прогнозируется, что не только яблоки, но и другие зимние фрукты, в частности, цитрусовые и бананы, подорожают до конца января в Украине. Обычно эти продукты подешевеют в этот период, но из-за проблем с логистикой, вызванных польской блокадой границы, ожидается повышение цен на них в среднем на 3%.

Источник: EastFruit.

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