В Україні протягом січня-лютого передбачається зростання ціни на продукти на приблизно 5-7% через сезонні фактори, що впливають на молочну, м'ясну та овочеву продукцію. Такий прогноз було озвучено заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. За його словами, наразі немає конкретних фактів, які вказували б на стрімкий ріст цін на продукти харчування. Але частина з них подорожчає.

Проте ціни можуть збільшитися на 5-7% через вплив сезонного фактору, який стосується молочної продукції, м'ясних виробів та овочевих культур.

За його словами, різкого зростання цін не передбачається, оскільки наразі немає обґрунтованих фактів, що могли б його спричинити. Інфляція залишається під контролем. Єдине, що може вплинути на ціни, це курс гривні до долара.

Він також вказав, що коливання курсу може вплинути на імпортну продукцію. Серед внутрішніх факторів здорожчання немає. Можливий лише фактор сезонності, пов'язаний зі зберіганням овочів, електроенергією. Очікується зростання цін в середньому не більше 5-7% протягом січня-лютого.

Експерт вказав, що можливе здорожчання овочів, молока та м'ясної продукції. Причиною підвищення цін на овочі є сезонний фактор.

"Молоко також підвищується в ціні через несезонність та значний дефіцит від домашніх господарств. Попит на нього залишається високим, а задовольнити його дуже важко. І щодо м'ясної продукції, тут також відзначається сезонний фактор, пов'язаний з війною та забезпеченням кормами, які необхідно утримувати", - підкреслив Марчук.

Джерело: УНН.

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