В Украине в течение января-февраля предполагается рост цены на продукты на примерно 5-7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию. Такой прогноз был озвучен заместителем председателя Всеукраинского аграрного совета Денисом Марчуком. По его словам, пока нет конкретных фактов, указывающих на стремительный рост цен на продукты питания. Но часть из них подорожает.

Однако цены могут увеличиться на 5-7% из-за влияния сезонного фактора, касающегося молочной продукции, мясных изделий и овощных культур.

По его словам, резкого роста цен не предвидится, поскольку пока нет обоснованных фактов, которые могли бы его вызвать. Инфляция остается под контролем. Единственное, что может повлиять на цены, это курс гривны по отношению к доллару.

Он также указал, что колебания курса могут повлиять на импортную продукцию. Среди внутренних факторов удорожания нет. Возможен лишь фактор сезонности, связанный с хранением овощей, электроэнергией. Ожидается рост цен в среднем не более 5-7% в течение января-февраля.

Эксперт указал, что возможно удорожание овощей, молока и мясной продукции. Причиной повышения цен на овощи есть сезонный фактор.

"Молоко также повышается в цене из-за несезонности и значительного дефицита от домашних хозяйств. Спрос на него остается высоким, а удовлетворить его очень тяжело. И относительно мясной продукции, здесь также отмечается сезонный фактор, связанный с войной и обеспечением кормами, которые необходимо содержать", - подчеркнул Марчук.

Источник: УНН.

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