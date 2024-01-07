Хороший урожай зернових у минулому році вважається основою для певної стабільності ціни. Але не для всіх продуктів.

Навіть при подорожчанні частини овочів в Україні в 2024 році, загальних передумов для різкого зростання ціни на продукти немає. Прогноз щодо ціни на продукти в Україні у наступному році був наданий Михайлом Непраном, віце-президентом Торгово-промислової палати України, під час телемарафону.

Добрий урожай зернових минулого року вважається основою для певної стабільності ціни. За його словами, наявність достатнього зерна впливає на виробництво хліба, макаронних виробів, комбікормів для птахівництва, зокрема курятини, основного джерела м'яса для українців. Виробники курятини, за його прогнозами, не передбачають значного зростання ціни на це м'ясо. Хоча зберігається можливість до інфляційного тиску, що може вплинути на ціни.

Тим не менше, окремі категорії продуктів можуть стати дефіцитними та зазнати підвищення цін. Наприклад, кондитерські вироби можуть подорожчати через перебої в постачанні какао-бобів, обумовлені блокуванням польсько-українського кордону. Також можливе незначне зростання ціни на рибу та морепродукти, які імпортуються.

Михайло Непран підкреслив, що щодо вітчизняних продуктів, виготовлених в Україні, різкого зростання ціни не передбачається. Однак зовнішні фактори, такі як страйк в Польщі, можуть викликати нестачу ресурсів, таких як какао-боби, і призвести до підвищення цін або навіть невеликого дефіциту у шоколадних виробах.

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