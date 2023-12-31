З'явився прогноз, що буде з цінами на продукти у 2024 році. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, повідомив, що загалом не існує серйозних економічних ризиків для раптового зростання цін на продукти у 2024 році. Є окремі товари, які є в групі ризику на зростання ціни. Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"В нас відмінний врожай зерна. Де є зерно, там є хліб, макарони, там є комбікорм, отже, є курятина. Це основний вид м'яса, який широко вживають українці. Виробники курятина не передбачають зростання цін. Звісно, буде інфляційний компонент, буде вплив війни та ризиків блекаутів... З економічної точки зору немає причин для різких коливань цін, тому не варто панікувати і робити запаси", - заявив експерт у телевізійному ефірі.

Проте він вказав, що є певні товари, які є у групі ризику з приводу підвищення цін, такі як кондитерські вироби, оскільки польський страйк блокує постачання какао-бобів, необхідних для виробництва. Також може відбутися невелике підвищення цін на рибу та морепродукти, які є імпортованими.

Щодо вітчизняних продуктів, вироблених в Україні, не передбачається раптового підвищення цін. Однак зовнішні впливи, зокрема польський страйк, можуть спричинити нестачу какао-бобів і викликати або зростання цін, або навіть невеликий дефіцит шоколадних виробів.

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