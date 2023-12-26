За словами експертів, виробники продають цей овоч за цінами від 11 до 15 гривень, що в середньому на 10% дорожче, ніж на кінець минулого тижня.

В Україні спостерігається поступове зростання ціни основних продуктів. Однією з таких є морква, і, за словами фермерів, хоча вона наразі коштує на 25% дешевше, ніж у минулому році. Ціни на моркву розпочали зростати на початку грудня. Експерти спрогнозували до яких цін на цей популярний овоч готуватись українцям далі.

За висловленнями експертів, виробники продають цей овоч за цінами від 11 до 15 гривень, що в середньому на 10% дорожче, ніж на кінець минулого тижня. Представники галузі стверджують, що здорожчання відбувається виключно для моркви високої якості. Тим часом проста морква коштує дешевше - ріст цін на неї не спостерігається.

Зауважимо, що експерти називають головною причиною зростання цін збільшення попиту на це популярний овоч. Оптові компанії та роздрібні мережі активно роблять запаси моркви і готові підвищувати ціни на закупівлю, але лише на якісний продукт.

За даними проєкту, наразі ціни на моркву на українському ринку в середньому на 25% нижчі, ніж у грудні 2022 року.

Аналітики не виключають подальшого зростання цін в сегменті якісної моркви в найближчий час. У своїх прогнозах експерти обирають поступове зменшення обсягів саме якісної моркви в сховищах місцевих виробників.

Джерело: EastFruit.

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