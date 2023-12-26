По словам экспертов, производители продают этот овощ по ценам от 11 до 15 гривен, что в среднем на 10% дороже, чем на конец прошлой недели.

В Украине наблюдается постепенное повышение цены основных продуктов. Одной из таких является морковь, и, по словам фермеров, хотя она стоит на 25% дешевле, чем в прошлом году. Цены на морковь начали расти в начале декабря. Эксперты спрогнозировали, к каким ценам на этот популярный овощ готовиться украинцам дальше.

По словам экспертов, производители продают этот овощ по ценам от 11 до 15 гривен, что в среднем на 10% дороже, чем на конец прошлой недели. Представители отрасли утверждают, что удорожание происходит исключительно для моркови высокого качества. Тем временем простая морковь стоит дешевле – рост цен на нее не наблюдается.

Заметим, что эксперты называют главной причиной роста цен на увеличение спроса на это популярный овощ. Оптовые компании и розничные сети активно производят запасы моркови и готовы повышать цены на закупку, но только на качественный продукт.

По данным проекта, в настоящее время цены на морковь на украинском рынке в среднем на 25% ниже, чем в декабре 2022 года.

Аналитики не исключают дальнейшего роста цен в сегменте качественной моркови в ближайшее время. В своих прогнозах эксперты выбирают постепенное уменьшение объемов именно качественной моркови в хранилищах местных производителей.

Источник: EastFruit.

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