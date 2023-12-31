Появился прогноз, что будет с ценами на продукты в 2024 году. Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, сообщил, что в целом не существует серьезных экономических рисков для внезапного роста цен на продукты в 2024 году. Есть отдельные товары, которые находятся в группе риска на рост цены. Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"У нас отличный урожай зерна. Где есть зерно, там есть хлеб, макароны, там комбикорм, значит, есть курятина. Это основной вид мяса, который широко используют украинцы. Производители курятины не предполагают роста цен. Конечно, будет инфляционный компонент, будет влияние войны и рисков блекаутов... С экономической точки зрения нет причин для резких колебаний цен, поэтому не стоит паниковать и делать запасы», - заявил эксперт в телевизионном эфире.

Однако он указал, что есть определенные товары, которые имеются в группе риска по поводу повышения цен, такие как кондитерские изделия, поскольку польская забастовка блокирует поставки какао-бобов, необходимых для производства. Также может произойти небольшое повышение цен на импортируемые рыбы и морепродукты.

Относительно отечественных продуктов, производимых в Украине, не предполагается внезапного повышения цен. Однако внешние влияния, в частности польская забастовка, могут повлечь за собой нехватку какао-бобов и вызвать либо рост цен, либо даже небольшой дефицит шоколадных изделий.

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