Хороший урожай зерновых в прошлом году считается основой для определенной стабильности цены. Но не для всех продуктов.

Даже при подорожании части овощей в Украине в 2024 году, общих предпосылок для резкого роста цен на продукты нет. Прогноз по цене на продукты в Украине в следующем году был предоставлен Михаилом Непраном, вице-президентом Торгово-промышленной палаты Украины, во время телемарафона.

Хороший урожай зерновых в прошлом году считается основой для определенной стабильности цены. По его словам, наличие достаточного зерна влияет на производство хлеба, макаронных изделий, комбикормов для птицеводства, в частности курятины, основного источника мяса для украинцев. Производители курятины, по его прогнозам, не предполагают значительного роста цены на это мясо. Хотя сохраняется возможность инфляционного давления, что может повлиять на цены.

Тем не менее, отдельные категории продуктов могут стать дефицитными и испытать повышение цен. Например, кондитерские изделия могут подорожать из-за перебоев в поставках какао-бобов, обусловленных блокировкой польско-украинской границы. Также возможен незначительный рост цены на импортируемые рыбы и морепродукты.

Михаил Непран подчеркнул, что в отношении отечественных продуктов, произведенных в Украине, резкого роста цены не предполагается. Однако внешние факторы, такие как забастовка в Польше, могут вызвать нехватку ресурсов, таких как какао-бобы, и привести к повышению цен или даже небольшому дефициту в шоколадных изделиях.

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