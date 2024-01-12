«Ощадбанк» попередив українців про можливі технічні проблеми, пише Politeka.net.

Таким чином у «Ощадбанк» відреагували на скаргу клієнтки, яка залишилась без грошей через збій у банкоматі.

«Ні кому не рекомендую цей банк, їхні банкомати це відстій! Відремонтуюйте свої банкомати через помилки якого, я залишилась без коштів на цілий місяць! На що мені тепер купувати їжу дитині і собі, і платити по рахункам?», - поскражилая жінка на офіціній сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

Банкомат "Ощадбанк" не видав гроші.

У «Ощадбанк», реагуючи на скаргу, визнали, що технічні проблеми дійсно можуть статися.

«На жаль, будь-яка техніка інколи може давати збій, та якщо є несправності в банкоматі, ми намагаємося в найкоротші терміни її виправити», - запевнили в «Ощадбанк».

Також представник «Ощадбанк» додав, що, якщо банкомат не видав кошти та була написана заява, потрібно очікувати на повернення грошей.

«Очікування у вас 30 днів!!! Мені не їсти 30 днів? Я знімала всі кошти і всі вони наразі заблоковані!», - поскаржилась у відповідь клієнтка «Ощадбанк».

Банкомат "Ощадбанк" не видав гроші.

Жінка також додала, що нібито цей банкомат регулярно не працює і люди на нього вже скаржились.

«У вас цього банкомата навіть на мапі немає на вашому сайті, не дивно що він не працює регулярно», - повідомила клієнтка «Ощадбанк», додавши, що мова йде про один з банкоматів у місті Павлоград.

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